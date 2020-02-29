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Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi
6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Demir, paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için, vatan için ahdimiz var" sözlerini kullandı.
Etiketler: jandarma genel komutanlığı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail De Bayraktar TB2 SİHASon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:37
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