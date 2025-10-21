Meteoroloji uyardı: 9 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege, (Mersin hariç) Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ise yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. İzmir'de yağış etkisini gösterecek. En yüksek sıcaklığın Ankara'da 19, İstanbul'da 20, İzmir'de 20 derece olması bekleniyor.

9 kente 'sarı' uyarı

Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye gök gürültülü sağanak beklentisine karşı 'sarı' kodla uyarıldı.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.