Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Iğdır'da yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışlar Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari genelinde 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il merkezine bağlı 12 köy, 23 mezra ile Yüksekova ilçesinde 2 köy, 5 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

En düşük sıcaklık eksi 5 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan ve Ağrı'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 6, Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı ve Kars'ta 10, Ardahan ve Erzurum'da 7, Erzincan'da 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 175, Erzurum Palandöken'de 123, Kars Sarıkamış'ta 104, Erzurum Konaklı'da 98 ve Ardahan Yalnızçam'da 11 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA