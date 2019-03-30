Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı noktaya çığ düştüğü belirtildi.
Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaş, yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerinde misafir ediliyor.
Hakkâri bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı kara yolunda, 29 Mart 2019 akşamı iki ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir. pic.twitter.com/MXpLK9CnWe— Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 Mart 2019
Kaynak: TRT Haber