İddiaya göre Adana Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart'ta bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye önce hakaret etti. Ardından da fiziki müdahalede bulundu.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinden, kadın ile başörtülü kızlar arasında sözlü bir diyalog olduğu anlaşılıyor. Kadın bir süre yürüdükten sonra, geri dönüp konuşmayı sürdürüyor. Daha sonra, başörtülü kızlara yaklaşıp, birini eliyle itekliyor. Karşılıklı el hareketleri yaşanırken, genç kızlardan birinin başörtüsünü çekiyor.

Araya giren bir erkek kadınları ayırıyor ve sarışın kadını uzaklaştırıyor.

Kamera kayıtlarından başörtülü kızların cep telefonu ile birilerini aradığı görülüyor.

Şüheli gözaltına alındı

Olayın ardından, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Tehdit, hakaret, yaralama suçlarından başlatılan soruşturma sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber