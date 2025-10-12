Açık 10.5ºC Ankara
AA 12.10.2025 17:08

Meteoroloji üreticileri "zirai don" konusunda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusunda hafif zirai don beklendiğini duyurdu. Yetkililer, üreticileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji üreticileri "zirai don" konusunda uyardı

İç Anadolu'nun doğusunda hafif zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Don olayına bağlı olarak buzlanma riski de bulunduğundan, üreticilerimizin özellikle hassas ürünlerin zarar görmemesi için gerekli koruyucu önlemleri almaları önem arz etmektedir. Zirai don tehlikesine karşı alınabilecek önlemler ve güncel uyarılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan 'Zirai Don Uyarı Sistemi' ve 'Zirai Don Risk Haritaları' üzerinden takip edilebilmektedir."

