Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar şeklinde görülecek. Yağışların Erzurum ve Ağrı'nın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Gecenin en düşük sıcaklığı eksi 6 derece

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Iğdır'da ise sıcaklık 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 7, Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar konusunda uyarı

Öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca rüzgarın yer yer güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, olası çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı uyarı yapıldı.

419 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma kapsamındaki okullar ile Yedisu ve Karlıova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme aracı ile 11 ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 12, ilçelerden Baskil'de 10, Arıcak'ta 3, Maden'de 3, Karakoçan'da 20, Keban'da 15, Kovancılar'da 10, Palu'da 15, Sivrice'de de 50 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA