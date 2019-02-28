Beykoz Kanlıca'da yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.
Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü. Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi.
Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü şekilde verdi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
Kaynak: DHA