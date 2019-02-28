Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları evlere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Ordu'da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon'da saklandıklarını tespit etti ve 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün "bölge talebe sorumlusu" Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA