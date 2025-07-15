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Türkiye
AA 15.07.2025 11:04

Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, öğlen saatlerinden itibaren akşam 20.00 sıralarına kadar söz konusu illerde zaman zaman kuvvetli rüzgar ile yerel olarak fırtına bekleniyor.

Ayrıca, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt'in yanı sıra Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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Sağanak Meteoroloji Diyarbakır Şanlıurfa Batman Siirt
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