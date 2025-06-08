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Türkiye
AA 08.06.2025 21:01

Mersin'deki silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Hasan Polat ve kardeşi Yalçın Polat hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Mersin'deki silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 2 yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların tabancalarla ateş açtığı kavgada Hasan Polat, kardeşi Yalçın Polat, Şehmus D. ve Hüseyin P, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin ve Yalçın Polat kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağrı yaralı Hüseyin P, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Şehmus D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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