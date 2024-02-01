Mersin'de yolları kapanan vatandaşlara erzak ulaştırıldı

Mut ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Mut Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler arıca kar nedeniyle ulaşım imkanları kısıtlanan mahalle sakinlerine erzak desteğinde bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker yaptığı açıklamada, “İlçede kar yağışı nedeniyle 102 mahalle yolumuz araç ulaşımına kapandı. Mut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz koordine halinde yolları açıyor. Mağdur duruma düşmüş vatandaşlarımıza ise temel gıda yardımı yapıyoruz. Mut Belediyesi hizmette vatandaşının emrinde ve yanındadır” dedi.