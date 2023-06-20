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Türkiye
AA 20.06.2023 16:00

Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 27 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı. Yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi, yaralanan 27 kişinin çevre hastanelerde tedavileri sürüyor.

Mersin'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 27 yaralı

Antalya'dan Adana istikametine giden Mehmet Nas idaresindeki otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, Servet Kesen'in kullandığı kamyonla çarpıştı.

Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü Kesen ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kesen de hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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