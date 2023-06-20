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Türkiye
AA 20.06.2023 15:44

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını

Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki yangına 3 helikopter, 2 uçakla müdahale edildi. 


Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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