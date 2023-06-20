Antalya'da orman yangını

Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki yangına 3 helikopter, 2 uçakla müdahale edildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı açıklama yapıyor. https://t.co/lRIH9XAP9A— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2023
Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını açıkladı.