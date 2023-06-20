Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.06.2023 15:09

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin izini kaybettirmek amacıyla bahisten elde ettikleri bu parayı kripto paraya dönüştürerek yurt dışındaki hesaplara aktardıkları tespit edildi.

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, amatör ligdeki bazı müsabakalarının yasal bahis sitelerinin maç programı listesinde yer almamasına rağmen bir internet sitesi üzerinde yasa dışı bahis oynatıldığını yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya ve Yozgat illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve banka kartları ele geçirildi, ayrıca 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin izini kaybettirmek amacıyla bahisten elde ettikleri bu parayı kripto paraya dönüştürerek yurt dışındaki hesaplara aktardıkları belirlendi.

ETİKETLER
İzmir Siber Suçlar Kripto Para
Sıradaki Haber
Trabzon'da heyelan: Kamyonun sürüklenmesi kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
Vegan ev sahibi, et ve balık pişirenlere evini kiralamıyor
15:23
Finlandiya'da başbakan ve bakanların ataması yapıldı
15:21
Ekrem İmamoğlu: Fikrim net, değişim olmak zorunda
15:10
Erkek kızıl panda 'yalnız kalmak için' kafesinden kaçtı
15:06
Yapay zekanın "hit şarkı" tahmini müzik endüstrisine büyük etki edebilir
15:07
Trabzon'da heyelan: Kamyonun sürüklenmesi kamerada
'Kurban yakalama timi' göreve hazır
'Kurban yakalama timi' göreve hazır
FOTO FOKUS
Trabzon'da heyelan: Kamyonun sürüklenmesi kamerada
Trabzon'da heyelan: Kamyonun sürüklenmesi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ