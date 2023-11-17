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Türkiye
AA 17.11.2023 10:17

Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince DEAŞ mensuplarına yardım ettiği belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı, adreste dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Mersin DEAŞ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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