İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, YPG/PKK'nın kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı, adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.