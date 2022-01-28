Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de terör örgütü PKK' ya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, YPG/PKK'nın kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı, adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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