Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de terör örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotograf: İHA]
Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu belirlenen 2 kadın zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda, bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü de tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin PKK/YPG Terörle Mücadele
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