Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de halk otobüsüyle tramvay çarpıştı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de tramvayın halk otobüsüyle çarpışıp raydan çıkması sonucu trafik aksadı.
Halk otobüsü, Cumhuriyet Meydanı'nda İldem-Organize Sanayi seferini yapan tramvayla çarpıştı.
Kazada halk otobüsü şoförü yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvay trafiği aksattı.
Kayseri Ulaşım AŞ ekiplerinin çalışmasıyla tramvay raya konuldu, yaklaşık 1 saat aksayan trafik normale döndü.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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