Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.07.2023 07:26

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 6 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdükleri soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, bu sabah günün ilk ışıklarıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşalarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

ETİKETLER
Mersin Terörle Mücadele DEAŞ
Sıradaki Haber
Mersin'de DEAŞ operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
Japonya'da Epsilon S tip roket motoru patladı
07:56
Isuzu, Rusya piyasasından çekildi
07:54
Güneş'i odaya sığdırmak: Dünyanın en büyük nükleer füzyon roket motoru inşa ediliyor
07:09
Akademisyenler TikTok yüzünden Texas'ı mahkemeye verdi
07:09
Rus devlet teknoloji firması Apple'ı yasakladı
06:30
Mersin'de DEAŞ operasyonu
Hırvatistan'da orman yangını: Bölgeden tahliyeler başladı
Hırvatistan'da orman yangını: Bölgeden tahliyeler başladı
FOTO FOKUS
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ