Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de suyu köpüren derede inceleme başlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde su yüzeyinde köpükler oluşan dereden numune alındı.
Heleke ve Ferahim Şalvuz mahallelerinden geçen Kusun Deresi'nin yüzeyinde beyaz köpük gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.
Belediye ekiplerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme için dereye geldi.
Sudan numune alan ekiplerin, çevredeki fabrikaları da inceleyeceği öğrenildi.
Etiketler: Kusun Deresi köpüren dereSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 16:57
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