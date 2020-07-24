Haber Giriş: Kaynak: AA
Atatürk büstlerini çalanlar da satın alanlar da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, bir ay içinde çok sayıda okuldan Atatürk büstü çalan ve bunları satın alan 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da 8-23 Temmuz tarihleri arasında Yıldırım ilçesinde bulunan 7 ilkokul ve lisenin Atatürk büstleri bulundukları yerden çalındı.
Okul yönetimlerinin haber vermesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, okulların güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Bu görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, büstleri çalan K.A. ve M.T. ile bu büstleri satın alan hurdacılar M.E. ve G.E'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: bursa atatürk büstüSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 16:24
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