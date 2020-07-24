Bingö İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde uyuşturucu satışından elde edilen gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlanacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Genç ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Esrara el koyulurken Hint kenevirleri yerinde imha edildi.