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Mersin'de kuyuya düşen inek kepçeyle kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Erdemli ilçesinde hayvancılık yapan Osman Delibaş'a ait inek, yarısı suyla dolu 18 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, kepçe yardımıyla kuyunun ağzını genişletti.
Kuyuya inen itfaiye ekiplerince ipe bağlanan inek, kepçeyle kurtarıldı.
Etiketler: mersin haber inek kurtarmaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 16:21
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