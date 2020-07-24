Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da kırsal alanda bulunan el bombası imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde, tarlada bulunan patlamamış el bombası kontrollü şekilde imha edildi.
Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkisindeki tarlasında çalışan bir kişi el bombasını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzere söz konusu adrese jandarma ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından el bombası kontrollü bir şekilde imha edildi.
Etiketler: el bombası bomba imha edildiSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 16:44
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