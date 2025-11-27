Çok Bulutlu 13ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber-İHA 27.11.2025 11:03

Mersin'de su borusu patladı: Siteleri su bastı, istinat duvarı yıkıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün su borusu patlaması sonucu bazı sitelerin bahçesi suya gömüldü. Sitelerden birinin bahçe duvarının yıkılma anı da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde su borusu patlayınca çevrede su baskını yaşandı. Patlama nedeniyle yükselen su, kısa sürede bahçelere yayıldı. Çok sayıda park halindeki araç ise sahiplerinin hızlı davranıp dışarı çıkarmasıyla su altında kalmadan kurtarıldı.

Sadece bir araç su altında kalıp zarar görürken, bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı. 3 sitenin bahçesinin su dolduğu olayla ilgili bölgeye gelen MESKİ ekipleri çalışma yaparak hem arızayı giderdi, hem de bahçelerdeki suları boşalttı.

Öte yandan, su ile dolan sitelerden birinin istinat duvarının yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. 

