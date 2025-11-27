Mersin'de su borusu patladı: Siteleri su bastı, istinat duvarı yıkıldı

Dün Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde su borusu patlayınca çevrede su baskını yaşandı. Patlama nedeniyle yükselen su, kısa sürede bahçelere yayıldı. Çok sayıda park halindeki araç ise sahiplerinin hızlı davranıp dışarı çıkarmasıyla su altında kalmadan kurtarıldı.

Sadece bir araç su altında kalıp zarar görürken, bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı. 3 sitenin bahçesinin su dolduğu olayla ilgili bölgeye gelen MESKİ ekipleri çalışma yaparak hem arızayı giderdi, hem de bahçelerdeki suları boşalttı.

Öte yandan, su ile dolan sitelerden birinin istinat duvarının yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.