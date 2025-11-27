Çok Bulutlu 13ºC Ankara
AA 27.11.2025 10:33

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda öğrencileri taşıyan otobüste yangın çıktı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde geziye giden öğrencileri taşıyan otobüste çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda öğrencileri taşıyan otobüste yangın çıktı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir ortaokuldan İstanbul'a gezi için yola çıkan, içinde 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberin bulunduğu Ahmet Kantarcı idaresindeki otobüs, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında motor bölümünden alev aldı.

Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, araçta bulunanları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, bölgeye gelen farklı bir otobüsle İstanbul'a devam etti.

