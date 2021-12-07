Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte bahis operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla sahte bahis kuponlarını ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıp vatandaşları da yüksek kazanç vaadiyle dolandıran zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlının adresleri tespit edildi.
Polisin eş zamanlı operasyonuyla şüpheliler S.E, A.E, Y.Ş, S.Ö, S.Ş, M.C.T. ve U.Ö. yakalandı.
Adreslerde ele geçirilen 7 cep telefonu, 2 bilgisayar, 10 banka kartı ve 5 SIM kart incelemeye alındı.
Polis, adresinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bahis Mersin Siber Suçlar
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