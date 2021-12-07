İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce "Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı" düzenlendi.

Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Tatbikata 452 personel katıldı

Tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta izledi. Tatbikatın ilk aşaması arazide yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl sonu eğitimlerin tamamlanmasının ardından Kilyos'ta tatbikat gerçekleştirdi. 55 saattir devam eden tatbikata dair detayları @trthaber muhabiri Merve Güneş tatbikat bölgesinden aktardı. pic.twitter.com/FJmOmPicOT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 7, 2021

Tatbikat kapsamında araziye bırakılan 452 personel arazi taraması, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sığınak imha edildi

Kurgulanan tatbikat senaryosunda dağlık bir arazideki sığınak bölgesi özel harekat tarafından ele geçirildi. Sığınağın bulunduğu alana yaya olarak giren özel harekat, roket ve lav atışları ile hedefi imha etti.

Tatbikat sırasında sığınağın bulunduğu bölgeye helikopterden halatla takviye personel indirildi. Hedef bölge imha edildikten sonra Özel Harekat Timleri helikopterle tahliye edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Timler tatbikat sonrası helikoptere halatla tekrar tutunarak tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı selamladı.

Kırmızı beyaz sis bombası atan polisler daha sonra Türk Bayrağı açtı.

Çok geniş kapsamlı yapılan tatbikat 2 gün sürdü.