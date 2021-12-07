4 Aralık'ta, Erzurum'daki Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda Oğuzhan Özünal'a ait kuyumcuya giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, 100 gram altın ve 5 tane cumhuriyet altını almak istediğini ancak ödemeyi banka üzerinden yapabileceğini söyledi.

Kuyumcunun onay vermesi üzerine istediği altınları ayırtan kişi, dışarı çıktı ve saat 17.00 sıralarında elinde tabanca ile geri döndü.

Tabanca tutukluk yaptı

Kuyumcu Oğuzhan Özünal'a yönelttiği silahın tetiğine basan kişinin silahı tutukluk yaptı.

Ardından, üzerine yürüyen Özünal'ı bacağından vurarak yaralayan şüpheli, havaya birkaç el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Evli ve 3 çocuk babası Oğuzhan Özünal, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Özünal, ameliyat edildi ve ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

"Direkt üzerine saldırdım"

Saldırganın kendisini ve yanındaki çalışanını öldürmek istediğini belirten Özünal, olayı şöyle anlattı:

"'Ürünlerim hazır mı?' dedi. 'Hazır' dedik. 'Bir bakabilir miyim' dedi. Çıkarttım ama eline vermedim. 'Ürünlerin burada. Havaleyi yapın, teslim edelim' dedik. 'Benim havale limitim yetmedi. Bankayı arayıp, havale limitimi artırayım. Sonra havale yapayım' dedi. Tekrar dışarı çıktı, telefonla konuştu. İçeriye elinde silahla girdi, masadaydım. Yanımda çalışan Erdem de tezgahın arkasındaydı. Girme niyetinin bizi öldürmek olduğunu düşündüm. Direkt üzerine saldırdım. İlk el ateş etti ama silah tutukluk yaptı. Tutukluk olmasaydı, büyük ihtimalle göğsümden, kalbimden, başımdan vurulmuştum. Biraz daha yaklaştım. Doldur-boşalt yaptı, ayağıma, diz kapağımın üstüne sıktı ve kaçıp gitti."

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.