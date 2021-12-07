Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da narkotik operasyonunda 13 tutuklama
Ordu'nun Fatsa ilçesinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu Narkotik
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