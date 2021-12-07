Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile koordineli olarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Çantaları atarak İran'a kaçtılar

Bu kapsamda, dün ilçeye bağlı Esendere beldesi sınırında 2 kaçakçının yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, sınır hattında alınan tedbirler nedeniyle şüphelilerin sırt çantalarını atarak İran tarafına kaçtığı aktarıldı.

Bölgeye atılan 2 sırt çantasında 20 kilogram eroinin ele geçirildiğine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü vurgulandı.