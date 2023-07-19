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Türkiye
AA 19.07.2023 12:07

Mersin'de şafak operasyonu: Çeşitli suçlardan 14 kişi gözaltına alındı

Mersin'de polisin şafak operasyonunda, çeşitli suçlara karışan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de şafak operasyonu: Çeşitli suçlardan 14 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "kasten yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını organize olarak işlediği öne sürülen 23 zanlının kimliği tespit edildi.

180 polisle operasyon

Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 180 polis katıldı.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, 7 tabanca, çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu ile sahte kimlik, ehliyet ve pasaport yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 baskı makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, Avrupa ülkelerinde geçerli basılmış 84 kimlik ve 19 sürücü belgesi, 19 SIM kart ve sahte kimlik yapımında kullanılan 122 çipli kart ele geçirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polisin, adresinde bulunmayan 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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