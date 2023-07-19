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Türkiye
AA 19.07.2023 11:25

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 192 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 192 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 192 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-17 Temmuz'da suçun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince yapılan devriyelerde çeşitli suçlardan aranan 192 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

14 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Jandarma suç araştırma timlerince (JASAT) Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak ve Sincan ilçelerindeki 14 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

JASAT tarafından yakalanan 9 şüpheliden 5'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Sigara kaçakçılığı operasyonu

Öte yandan, Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde 4 kişinin kaçak sigara üretimi yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ise 2 elektrikli sigara sarma makinası, 49 paketlerinden ayrılmış bandrol, 224 bin 800 boş makaron, 429 bin 480 dolu makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 65 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ve 78 bin boş sigara paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara Hırsızlık Kaçakçılık
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