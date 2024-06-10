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Türkiye
AA 10.06.2024 10:55

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi ile Suriye uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, S.Y, M.T. ile Suriye uyruklu F.A, M.M. ve M.H. tutuklandı, İ.Y, M.S, R.B. ve İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli Z.M. ve S.B ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 Haziran'da kent merkezi ve Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve eylemlere katıldıkları iddia edilen 5'i Suriyeli uyruklu 12 zanlı yakalanmış, adreslerde ele geçilen doküman ve dijital materyaller incelemeye alınmıştı.

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Mersin PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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