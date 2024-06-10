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Türkiye
AA 10.06.2024 10:42

İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan tırın, otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı

Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden otomobile çarptı. Arkadan gelen minibüs de tıra çarptı. Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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