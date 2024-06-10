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Türkiye
DHA 10.06.2024 09:28

Malatya'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Malatya'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Pekel öldü, 4 kişi yaralandı.

Malatya'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Dün akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Hüseyin Pekel yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek, park halinde bulunan sürücü F.D.'nin otomobiline çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile yanlarında bulunan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Pekel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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