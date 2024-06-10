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Türkiye
AA 10.06.2024 09:03

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınlar söndürüldü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınların söndürüldüğünü bildirdi.

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınlar söndürüldü
[Fotograf: DHA]

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi sahasında gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu Gümüşsü Nustel bölgesinde çıkan yangının bölgedeki ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alındığı belirtildi.

Kısa süre sonra ise Gümüşsu Nustel ve Tüem bölgelerindeki 2 kilometrelik alanda peş peşe 3 yangının çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın, tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınlara, TİGEM'e ait 6 itfaiye aracı, 6 su arazözü, 30 pulluklu büyük traktör, 4 greyder ve 250 personelle müdahale edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları, askeriyeye ait TOMA'lar, askerler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Zarar tespit çalışmaları halen devam ediyor."

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Şanlıurfa Yangın
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