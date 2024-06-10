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Türkiye
AA 10.06.2024 10:49

İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyon: 3 tutuklama

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyon: 3 tutuklama

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen "havala" sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.

Ekiplerce 7 ilçede şirket, ikamet ve iş yerlerinden oluşan 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 13 kripto para soğuk cüzdan, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin avro, 17 bin 907 dolar, 270 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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