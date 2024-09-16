Mersin'de kaçak sigara kağıdı operasyonu: 1,2 milyon paket ele geçirildi

Yasa dışı yollarla Türkiye üzerinden başka ülkelere sigara, tütün ürünleri, doldurulmuş ve bandrolsüz makaron gönderen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Mersin Uluslararası Limanı'ndan çıkan ve yasal yükü silikon olan tır durduruldu.

Tırın gümrük mühürlü dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, silikonun yanı sıra 15 ton 750 kilogram ağırlığında, 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünle ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.