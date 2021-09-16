Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de dolu yağışı sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili alanlar zarar gördü.
Öğle saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde başlayan ve aralıklarla devam eden dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı.
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Aşkın Şahin, doludan etkilenen mahallelerde bulunan sebze ve meyve bahçelerinde zarar meydana geldiğini söyledi.
Etiketler: Yağış Tarım Üretimi
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