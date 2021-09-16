Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışması yürütüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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