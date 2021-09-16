Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göç yolunda ayrı düşen ailenin duygusal buluşması
Van'da yakalanan 34 düzensiz göçmen arasında ailesinden ayrı düşmüş 5 yaşında bir çocuk tespit edildi. Çalışmalar sonucu başka bir bölgede yakalan 6 kişilik grubun içinde çocuğun ailesine ulaşıldı. Bir araya gelen aile duygusal anlar yaşadı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, bir grup düzensiz göçmeni yakaladı. 34 kişilik grubun içinde 5 yaşında bir erkek çocuk da vardı.
Ancak grubun içinde çocuğun herhangi bir yakının olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmalarla bir göçmen grubunun daha yeri tespit edildi.
6 düzensiz göçmen yakalandı. Bu grubun içinde çocuğun ailesi de vardı. Çocuk ailesiyle buluşturuldu. Bir araya gelen aile duygusal anlar yaşadı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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