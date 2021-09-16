Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, bir grup düzensiz göçmeni yakaladı. 34 kişilik grubun içinde 5 yaşında bir erkek çocuk da vardı.

Ancak grubun içinde çocuğun herhangi bir yakının olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmalarla bir göçmen grubunun daha yeri tespit edildi.

6 düzensiz göçmen yakalandı. Bu grubun içinde çocuğun ailesi de vardı. Çocuk ailesiyle buluşturuldu. Bir araya gelen aile duygusal anlar yaşadı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.