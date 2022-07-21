Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de diş hekimine saldıran zanlı tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kardeşine uyguladığı tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle diş hekimine saldıran zanlı tutuklandı.
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Nusratiye Mahallesi'ndeki polikliniğine giden S.S., diş hekimi A.H.Z. tarafından tedavi edildi.
Ayrıldığı polikliniğe ağabeyi G.S. ile yeniden gelen kişi, tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle diş hekimiyle tartıştı.
Tartışmanın ardından G.S, kardeşine uyguladığı tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle A.H.Z'yi darbetti. Güvenlik görevlilerinin müdahale edip uzaklaştırdığı zanlı, hastane bahçesinde de diş hekiminin otomobiline zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından S.S. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen ağabeyi G.S. tutuklandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet Sağlık Çalışanları Mersin
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