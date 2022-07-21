Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yazın başlamasıyla bölgede genellikle 40 derecenin altında seyreden sıcaklıklar temmuz ayının sonuna doğru 4-5 derece yükseldi.

19 Temmuz'da bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44,5, Silopi'de 44,5, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 43,2, Kızıltepe'de 43,4 derece olarak ölçüldü.

Bölgede 31 Temmuz'a kadar ise en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır ve Batman'da 36-41, Cizre'de 41-46, Silopi'de 41-44, Kızıltepe'de 40-44 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenenlerin başında ise açık alanda çalışanlar geliyor.

Vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor.

Yerli ve yabancı turistler tarihi mekanları gezmek için akşam saatlerini bekliyor, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Mardin

Kavurucu sıcaktan en çok etkilenenlerin başında tarım işçileri geliyor. Kızıltepe ilçesinde sabah erken saatlerde bahçe ve pamuk tarlalarında işçiler, gün boyu yakıcı güneşin altında çalışıyor. İşçiler sırtlarında taşıdıkları bardakla sık sık su içerek, serinlemeye çalışıyor.

Hayvan yetiştiricileri ise fileden gölgelik yaparak hayvanlarını sıcaklardan koruyor.

Tarla işleriyle uğraşan Ali Bozan, sabahtan akşama kadar çalıştıklarını belirterek, "Kızıltepe'de 45 derecenin altında çalışıyoruz, ot topluyoruz. Aşırı sıcak nedeniyle çok zorlanıyoruz." dedi.

Tarlada çalışan kadınlardan Derya Yardım da güneşin altında çalıştıklarını, geçimini sağlayarak kızını okuttuğunu söyledi.

Yardım, "Bazen sıcaklık 50 dereceye çıkıyor. Resmen beynimiz duruyor." diye konuştu.

Gökçe Aydın da 6 kardeş olduklarını, yaz tatilinde annesiyle tarlada çalıştığını dile getirdi.

Tarlada çalıştıkları sırada sıcaktan baygınlık geçirenlerin de olduğunu anlatan Aydın, sıcak havaya bazen dayanamadığını anlattı.

Tarlasında sebze eken Emin Atlı da sıcaklara rağmen çalıştıklarını ve üretimi sürdürdüklerini aktardı.

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçesinde aşırı hava sıcakları nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Esnafın bir kısmı öğle arasında kepenklerini kapatıp dinlenmeye çekiliyor.

Cizre Belediyesine ait sulama araçları 16.00 ile 23.00 saatleri arasında ana caddelerde sulama çalışması yapıyor.

Gün içerisinde evlerinden çıkmayan Cizreliler, akşam saatlerinde Dicle Nehri kenarındaki çay bahçeleri ve parklara akın ederek serinlemeye çalışıyor.

Silopi'de esnaf Mustafa Buluş, iş yerine müşterilerinin akşam saatlerinde geldiğini, aşırı sıcaklarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Mustafa Yağan ise ilçede sıcaklığın bazen dayanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Cizre'de yaşayan İhsan Udal, esnafın 12.00 ile 17.00 saatleri arasında evlerinde ve iş yerlerinde dinlendiğini dile getirerek, sıcak hava nedeniyle insanların dışarı çıkmadığını anlattı.

Uzmanından sıcaklık uyarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, sıcak havanın özellikle kalp hastaları için problem olduğunu söyledi.

İnsan organizması sıcaklığının 36,5 derece civarında olduğunu bildiren Toprak, fazla sıcak olduğu zaman terleme ve damarlarda bir genişleme olduğunu belirtti.

Kanın radyatör gibi bir soğuma yaptığını ifade eden Toprak, şöyle devam etti:

"Çok ciddi sıcaklıklar olduğunda ve insanlar da biraz dikkat etmedikleri zaman, vücudun kendi savunma mekanizması bazen iflas edebilir. İflas ettiği noktada geri dönülmez ölümle sonuçlanabilecek çok ciddi hasarlar ortaya çıkabiliyor. Yaşlılar, hipertansiyonu, kalp yetersizliği olanlar ve tansiyon nedeniyle idrar söktürücü ilaç alanların sıcak havada çok dikkatli olmaları gerekiyor."

Sıcak havalarda kalbi fazla yormamak, mümkün olduğunca kalbin işini azaltmak gerektiğine dikkati çeken Toprak, sıcakta kalbin olduğundan daha fazla çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

"Kalp krizi durumu ortaya çıkabilir"

Toprak, "Kalbin kanı hızlı bir şekilde vücutta çevirmesi gerekiyor. Bu durum kalbe yük oluyor. Eğer hastada bir damar tıkanıklığı, kalp yetersizliği varsa nefes almamaya başlar ve kalp krizi durumu ortaya çıkabilir." diye konuştu.

42-44 derecelik bir sıcaklıkta güneşin altında öğlen saatlerinde çalışıldığında güneş çarpması riskinin bazen ölümcül olabileceğini anlatan Toprak, fenalaşan kişinin serinletilmesi gerektiğini ifade etti.

Sıcak havada bol su içilmesi gerektiğini dile getiren Toprak, "Şapka ve gözlük takılmalı, açık renk, rahat ve pamuklu kıyafetler giyilmeli, güneşin altında geçirilen süre kısaltılmalı. Bunlara dikkat edilirse sıcaklıktan insanlar daha az etkilenir." dedi.