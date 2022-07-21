Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de aranan 13 kişi yakalandı
[Getty]
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 13 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-19 Temmuz 2022 tarihleri arasında Torbalı, Kınık, Karaburun, Seferihisar, Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonlarda, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. ve 5 ayrı suçtan hakkında 7 yıl 5 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin de aralarında bulunduğu 13 hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir
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