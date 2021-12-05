Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de direğe çarpan otomobil ikiye bölündü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde, M.K. idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki parçaya ayrılan otomobilin ön kısmı yaklaşık 60 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün hafif yaralandığı belirlendi.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:55
- 18:47
- 18:29
- 18:23
- 18:18
Sıradaki Haber
Ankara'da patlayan doğal gaz borusu alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz