Ankara'nın Sincan ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Sincan Atatürk Mahallesi'ndeki Lale Meydanı'nda meydana geldi.

Meydanda yapılan kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev aldı. Yükselen alevler meydanda paniğe neden oldu.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis yolu trafiğe kaparak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.