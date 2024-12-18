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Türkiye
AA 18.12.2024 17:33

Mersin'de deniz kirleten gemiye 20,5 milyon lira ceza

Mersin Uluslararası Limanı'nda, paslı ve yağlı su bırakarak denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 20 milyon 484 bin 576 lira ceza uygulandı.

Mersin'de deniz kirleten gemiye 20,5 milyon lira ceza

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine liman ve çevresinde çalışma başlattı.

Elektronik Gemi Denetim Sistemi üzerinden yapılan denetimde, liman içerisinde bir geminin paslı ve yağlı suyu denize bıraktığını belirledi.

Mersin'de deniz kirleten gemiye 20,5 milyon lira ceza

Ekipler, gemiye 20 milyon 484 bin 576 lira ceza kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, artık denizi Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile denetlediklerini belirterek, "Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

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