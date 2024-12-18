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Türkiye
DHA 18.12.2024 16:13

Üst geçiden takılan tır trafiği felç etti

Bahçelievler D-100 kara yolunda Şirinevler üst geçidinden geçemeyen tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

Üst geçiden takılan tır trafiği felç etti

D-100 Karayolu Şirinevler mevkii Avcılar istikametinde tır şoförü, Şirinevler üst geçidine geldiği sırada dorsesinde yüklü olan tırların üst geçide çarpmaması için aracı durdurdu.

Avcılar istikametinde 3 şeritli olan yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karayolunda güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre 2 şeritten kontrollü olarak verdi.

Üst geçiden takılan tır trafiği felç etti

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yüklü araçların yönünün değiştirilmesinin ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı.

Üst geçiden takılan tır trafiği felç etti

Tırın üst geçitten geçememesi nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu trafik yoğunluğu bir süre sonra normale döndü.

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